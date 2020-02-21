"Ankaralılar, Ankara'yı Geziyor" etkinliği başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ankaralılar, Ankara'yı Geziyor' etkinliği başladı - Son Dakika

"Ankaralılar, Ankara'yı Geziyor" etkinliği başladı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkararak Ankara'nın gezilebilir bir turist destinasyonu olduğunu ilan etmek istiyoruz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkararak Ankara'nın gezilebilir bir turist destinasyonu olduğunu ilan etmek istiyoruz." dedi.

Ankara Kalesi önünde düzenlenen "Ankaralılar, Ankara'yı Geziyor" etkinliğine Yavuz'un yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Etkinliğe ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, "Öncelikle Ankaralıların bu şehri gezmeleri ve keşfetmeleri gibi alışkanlıklarının eskiye nazaran zayıfladığını fark ettik. Bugün, sosyal medya üzerinden 'Ankara'da Turist Olmak' başlığıyla yeni bir çalışma başlatıyoruz." diye konuştu.

Geleneksel çarşıları ve esnafı, yemek kültürü ve tarihi yaşatan müzeleriyle Ankara'nın çok imkana sahip olduğunu ifade eden Yavuz, "Kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkararak Ankara'nın gezilebilir bir turist destinasyonu olduğunu ilan etmek istiyoruz." dedi.

"Ankaralılar turist olmayı kabul etmeli"

"Her şeyden önce Ankaralıların, Ankara'da turist olmayı kabul etmeleri"ni temenni ettiklerini vurgulayan Yavuz, kaybolan değerlerin bir sonraki nesle aktarılması için yapılacak bu gezilerin önemli olduğunu söyledi. Yavuz, özellikle gençlerin bu konuda daha aktif olmaları gerektiğine işaret ederek "Gençlerimizin Kale'de daha fazla vakit geçirmeleri bizim için çok önemli çünkü Kale'de kafelerden restoranlara, sivil toplum kuruluşlarına kadar vakit geçirilebilecek alanlar var. Kale, bu noktada yaşanılabilir, keyifli bir alan." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya hiç gelmeyenleri de hafta sonu seyahatleri için davet ettiklerini aktaran Yavuz, gelenlerin özellikle tarihi Ankara Kalesi'nden başlayarak yapacakları geziyle güzel vakit geçirebileceğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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