Ankaralılar Atatürk'ün Ankara'ya gelişini coşkuyla kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankaralılar Atatürk'ün Ankara'ya gelişini coşkuyla kutladı - Son Dakika

Ankaralılar Atatürk'ün Ankara'ya gelişini coşkuyla kutladı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü 'Seymenler Kortej Yürüyüşü' eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ankaralılar Atatürk'ün Ankara'ya gelişini coşkuyla kutladı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü 'Seymenler Kortej Yürüyüşü' eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş önderliğinde, Ankaralılar Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutlandı. Genelkurmay kavşağında başlayan yürüyüş Ulus'ta bulunan 1'inci Mecliste son buldu. Yürüyüşe genç yaşlı, binlerce Ankaralı eşlik etti. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle yapılan yürüyüşte; 'İleri Marşı', 'Onuncu Yıl Marşı', 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşları hep birlikte söylendi.


Ulus'ta bulunan Atatürk heykeli önünde kısa bir konuşma gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, "Ankara sıradan bir yer değildir. Bundan 100 yıl önce, vatanımıza kast edilirken, ülkemizin dört bir yanı işgal altındayken bunun kabul edilemeyeceğini haykırmış olan kenttir. 100 yıl önce bugün yaşananlar, bunun en iyi örneğidir. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi sürecinde yakılan sinsin ateşi etrafında toplanan binlerce Seymen ve halk, adeta kurtuluşu daha mücadele başlamadan müjdeliyordu. Çünkü onlar daha o günden inanmışlar ve bunu Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyetine güçlü bir irade ile göstermişlerdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş hakkındaki dava
Lübnanlı yazar Amin Maalouf duygulandırdı: Dedem Atatürk hayranı olduğu için kızının adını Kemal koydu Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu

Son Dakika Haberleri
00:44 Rahatsızlanan çocuk için kardan yolu kapanan köye ulaştılar - Son Dakika
00:41 TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü - Son Dakika
00:40 Bakan dönmez yerli otomobil gururumuz olacak - Son Dakika
00:36 İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı - Son Dakika
00:34 Trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:52:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaralılar Atatürk'ün Ankara'ya gelişini coşkuyla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]