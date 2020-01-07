Ankaralılar Derneği cam üfleme sanatını yaşatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankaralılar Derneği cam üfleme sanatını yaşatıyor - Son Dakika

Ankaralılar Derneği cam üfleme sanatını yaşatıyor

6 saat önce

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor.

Ankaralılar Derneği cam üfleme sanatını yaşatıyor, System.String[]

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor.


Ankaralılar dernek genel merkezinde iki gün süren cam üfleme sanatı atölyesi etkinlikleri kapsamında bir araya geldi Etkinliğe AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.


Ankaralılar olarak sanatın her dalına önem veriyoruz diyen AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Kültürel zenginliklerimizi tespit ederek, geleneksel el sanatlarımızla hemşehrilerimizi buluşturmayı amaçlıyoruz. Geçmişten gelen kültürel değerlerimizi böylece kalıcı hale getirmek istiyoruz. Genel merkezimizde bu yüzden bir atölye salonumuz mevcut. Dernek olarak sanatın her dalına önem veriyoruz" dedi.


Ankara'da babasından öğrendiği cam üfleme sanatını 27 yıldır sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı Cam Üfleme Sanatçısı Feridun Pekeş, ham maddesi yurtdışından gelen camı alevle eritilerek üfleme ve el teknikleriyle şekil verdi. Pekeş ile birlikte, Ankaralılar yalnız camın çeşitli eserlere dönüşümünü izlemekle yetinmedi aynı zamanda deneme imkanı da buldu. Pekeş ayrıca sanatın tarihinden ve günümüzdeki yerinden de bahsetti. - ANKARA

AK Parti, Ankara, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi
Kadın dizisinin 78. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şirin, işlediği cinayeti itiraf etti Hobi olarak başladığı keten dokumayı ticarete dönüştürdü Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı

Son Dakika Haberleri
16:28 Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:24 Kepez su sporlarının merkezi oldu - Son Dakika
16:23 Alanya ve Demre'de kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
16:23 Halk Et'in ikinci mağazası Manavgat'ta açılıyor - Son Dakika
16:23 Pistten çıkan uçağın yolcuları Paris'e gitti - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 16:30:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaralılar Derneği cam üfleme sanatını yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]