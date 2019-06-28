Son Dakika Haberleri: Ankaralılar Gerede'de serinliyor
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Ankaralılar Gerede'de serinliyor

28 dakika önce

Sıcakların artması ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan Bolu Esentepe Mesire Alanı, bu yıl da Ankaralılar ile dolup taşıyor.

Ankaralılar Gerede'de serinliyor, System.String[]
Sıcakların artması ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan Bolu Esentepe Mesire Alanı, bu yıl da Ankaralılar ile dolup taşıyor.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Esentepe Mesire Alanı, sıcakların artması ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Ankaralıların yıllardır uğrak yeri olan Esentepe Mesireliği bu yıl da Ankaralılar ile dolup taşıyor. 700 yıllık çam ağaçları, bol oksijeni ve temiz çevresi ile büyük beğeni toplayan Esentepe, özellikle hafta sonları büyük ilgi görüyor.

Tüm ilçeye hakim bir manzarası olan Esentepe, şehrin 1.5 kilometre kuzeyinde bin 300 metre yükseklikte bulunuyor. Yüzyıllık çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu Esentepe'de yazın piknik, gezi, kros, çim kayağı, kışın ise kayak gibi kış sporları yapılıyor. Mesire alanı, mini Marmara Denizi şeklindeki havuzu, çay bahçesi ve bistro cafe ile konuklarına huzurlu bir ortamda eğlence ve dinlenme imkanı sunuyor. Yenilenen Esentepe Otel ise Temmuz ayı itibariyle misafirlerini konuk edecek. Akıncı Türklerinden Ramazan Dede'nin mezarı da Esentepe Mesireliği içerisinde yer alıyor. 1071 yılındakti Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu fethe çıkan Horasanlı akıncı Türklerinden Ramazan Dede'nin burada küçük bir tepede bulunan mezarı, çevre illerden gelen misafirler tarafından ziyaret ediliyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Ramazan Dede, Gerede, Bolu, Güncel
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