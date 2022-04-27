Ankaralılar, Kadir Gecesi'nde iftarını Hacı Bayram Veli Camisi'nde açtı - Son Dakika
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Ankaralılar, Kadir Gecesi'nde iftarını Hacı Bayram Veli Camisi'nde açtı

27.04.2022 21:35
Ankaralılar, Kadir Gecesi'nde iftarını Hacı Bayram Veli Camisi'nde açtı

Başkentte, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar iftarını Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda açtı.

Başkentte, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar iftarını Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda açtı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve bazı hayırseverler, Kadir Gecesi dolayısıyla iftarını, Hacı Bayram-ı Veli Camisi avlusunda ve bahçe bölümünde açmak isteyen Ankaralılara iftariyelik dağıttı.

Ankaralılar, evlerinden getirdikleri sofra bezlerini serdikleri caminin avlusunda ve bahçe bölümünde, ezanın ardından dağıtılan iftariyeliklerle orucunu açtı.

Cami avlusunda ailelerine iftarda eşlik eden çocuklar, iftarın ardından oyunlar oynadı.

ABB sahne tırında okunan ilahilere eşlik eden vatandaşlar, iftarın ardından Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinde dua ederek Kadir Gecesi'ni kutladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankaralılar, Kadir Gecesi'nde iftarını Hacı Bayram Veli Camisi'nde açtı - Son Dakika


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