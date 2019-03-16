Ankaralıların Kabusu Olan 2 Hırsız Tutuklandı

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Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti

Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı Eylemleri İddianamesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir