Son Dakika Haberleri: Ankaralıların Kabusu Olan 2 Hırsız Tutuklandı

Ankaralıların Kabusu Olan 2 Hırsız Tutuklandı

30 dakika önce

ANKARA'da çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenen Gürcistan uyruklu 2 kişi, polisin çalışmalarıyla yakalandı.

Ankaralıların Kabusu Olan 2 Hırsız Tutuklandı, System.String[]
ANKARA'da çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenen Gürcistan uyruklu 2 kişi, polisin çalışmalarıyla yakalandı. Türkiye'ye hırsızlık için geldiklerini itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2017 ve 2019 yılları Mart ayı içerisinde Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan polis, Gürcistan uyruklu şüphelilerden M.K ve İ.K'nin ismine ulaştı. Olay yerine yaya olarak gelen şüphelilerin, binalara girerek daire kapı kilitlerini kilit açmakta kullanılan özel aparatlarla zarar vermeden açıp içeriye girdikleri tespit edildi. Evlere giren hırsızların; 3 alyans, tektaş, bin 580 TL, kolye, laptop, tablet, çok sayıda gümüş yüzük, gümüş takılar, hard disk, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kol saati, tabanca ve mermi çaldığı belirlendi. Polisinin 11 Mart'ta düzenlediği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

HIRSIZLIK İÇİN GELMİŞLER

Evde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda çalıntı eşya ile 2 tabanca, 35 mermi, 100 bin TL eski para, İran paraları ile çok sayıda kapı kilidi ve tornavidalara el konuldu. Emniyetteki ifadelerinde, Türkiye'ye hırsızlık yapmak için geldiklerini itiraf eden M.K ile İ.K adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:45 Kaynak: DHA

Türkiye, Gürcistan, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı Eylemleri İddianamesiyle İlgili İlk Kez Konuştu! HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 09:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankaralıların Kabusu Olan 2 Hırsız Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]