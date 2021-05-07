AnkaraNiğde otoyolunda trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Ankara- Niğde otoyolunda 2 otomobilin karıştığı kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kasa, gece geç saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu km 113 giriş istikametinde meydana geldi.

Şükrü Kamu idaresindeki 16 ADH 505 plakalı otomobil, otoyolun 113. kilometresinde aynı istikamette aracı arızalandığı için emniyet şeridine yaklaşmakta olan sürücü Seyfettin Seymen idaresindeki 10 AEF 886 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle, araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralıların 3'ünün ağır olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA