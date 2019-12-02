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Ankarasağlık bakanlığı'nın tel abyad hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı'nın Tel Abyad Hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanlığı'nın Tel Abyad Hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor
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