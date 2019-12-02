Son Dakika Haberleri: Ankarasağlık bakanlığı'nın tel abyad hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor
Son Dakika Güncel Ankarasağlık bakanlığı'nın tel abyad hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor - Son Dakika

Ankarasağlık bakanlığı'nın tel abyad hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı'nın Tel Abyad Hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Tel Abyad Hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor

Ankarasağlık bakanlığı'nın tel abyad hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
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