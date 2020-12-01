Ankaraspor: 2-1

Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir

Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu

Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi