Ankaraspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde yapılan ilk antrenmanda futbolcuların, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Günün ikinci antrenmanı ise 5'e 2 top kapma çalışması, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonları ile çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan mavi-beyazlı futbolcular, 16 yaşına giren genç kaleci Bayram Kılıç'ın doğum gününü kutladı.