Ankaraspor-Altınordu maçının ardından

TFF 1. Lig'in 21. hafta ilk maçında konuk ettiği Altınordu'ya 3-0 yenilen Ankaraspor'un teknik direktörü Ümit Özat, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümit Özat, "Maçı iki bölümde değerlendirmek lazım. Penaltıdan önce, penaltıdan sonra. Tabii böyle saçma sapan bir penaltı yaptırınca, takım olarak da moral anlamında çöküntü yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Ümit Özat, "Böyle bir penaltıya hiçbir teknik adam bir şey yapamaz arkadaşlar. Olatunbosun'un ikinci yarının başında bir pozisyonu var. Rakibin hiç pozisyonu yok. O Altınordu ki Samsunspor'dan puan alan, yani bir çok takımla kafa kafaya oynayan, yıllardır da beraber oynayan genç çocuklar." ifadelerini kullandı.

Lehlerine hatalı bir durumda hakemi uyardığında, kendisine teşekkür edildiğini anlatan Ümit Özat, aleyhlerine bir kararı söylediğinde ise ciddiye alınmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"İkinci gole bakın. Hakemin vermediği faul yüzünden gol oldu. VAR olsa, orada faulü verecek. O zaman kimseye karşı dürüst olmanın bir anlamı yok. Kazanacak bir oyun oynamadık ama mücadele olarak rakipten daha öndeydik. Çok iyi mücadele ettik. Bu takımın mücadele etmesi lazım zaten. Önümüzde zorlu bir süreç var. 13 maçın en az 8'ini kazanmalıyız. Yapabilir miyiz? İmkansız diye bir şey yok. Yapacağımıza inandığımız için geldik."

Eroğlu: "Hak ederek galip geldiğimizi söyleyebiliriz"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, oyunlarını her geçen gün geliştirmeye başladıklarını kaydetti.

Ankaraspor'un kadrosunu güçlendirdiğini, kendilerinin de çıkışta olduğunu aktaran Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakip kalabalık savunmayla iyi alan daralttı. İlk yarı iki takım da pozisyon üretemedi. İkinci yarıda, deplasmanda olmamıza rağmen biraz daha hücum tercihi yaptık. Penaltıdan sonra gol de gelince oyun bize döndü. Hem topa sahip olarak oynadık hem de skoru arttırdık. Sonradan oyuna aldığımız futbolcularımız da takımın ritmini arttırdı. Oyunun gidişatına göre sistemi değiştirmemiz ve bunu sahada iyi uygulamamız bize artı sağladı. Kazandığımız için mutluyuz. Deplasmanda 3-0 kazanmak önemli. Yukarıya daha çok tutunduk. Maçın genelinde üstün oynayan taraftık. Hak ederek gelip geldiğimizi söyleyebiliriz."