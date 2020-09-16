Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, sezonun ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü derbi maçta konuk olacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Ankaraspor'un antrenmanı Teknik Direktör Ali Güneş yönetiminde ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda, 5'e 2 top kapma oyunu oynayan mavi-beyazlılar saha kenarında kısa süreli çabukluk çalışması yaptı. Başkent ekibi antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maçla çalışmaları tamamladı.
Başkentin iki takımı arasındaki derbi maçın sentetik sahada olması nedeniyle antrenman, Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda sentetik sahada yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:45 - Kaynak: AA
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