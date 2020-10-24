Ankaraspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Ankaraspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

24.10.2020 18:41
Ankaraspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak Ankaraspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak Ankaraspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ankarasporlu futbolcuların teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanı 45 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman soğuma koşusu ve bireysel şut çalışmalarıyla sona erdi.

Yarın saat 13.30'da Osmanlı Stadı'nda başlayacak Ankaraspor-Balıkesirspor maçını hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Teknik Direktör, Balıkesirspor, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankaraspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

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