Ankaraspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ankarasporlu futbolcuların teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanı 45 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

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