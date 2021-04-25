Menemenspor'un da evinde Eskişehirspor 'u 2-1 mağlup etmesiyle Ankaraspor'un, TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ankaraspor, konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi.

Goller: Dk. 64 Samed Ali Kaya, Dk. 76 ve Dk. 90+3 (Penaltıdan) Pedersen (Ankaraspor), Dk. 65 ve 71 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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