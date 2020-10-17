Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin kovid testi pozitif çıktı - Son Dakika

Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin kovid testi pozitif çıktı

17.10.2020 14:30
Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin kovid testi pozitif çıktı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında yarın evinde Giresunspor'u ağırlayacak Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin Kovid -19 testi pozitif çıktı.

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında yarın evinde Giresunspor'u ağırlayacak Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin Kovid -19 testi pozitif çıktı.

Mücadele öncesinde rutin kontrollerde çıkan vakalardan sonra oyuncular ve takım personelleri karantinaya alınırken maçın ertelenmesi gibi bir durum olmadığı öğrenildi. Ankaraspor - Giresunspor mücadelesi yarın saat 13.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak.


- Ankara

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Ankaraspor, Futbolcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin kovid testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Zonguldak'a hareket etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Zonguldak'a hareket etti         
13:54
Taksici dehşeti! Tartıştığı müşteriyi darbedip köpeğine kemerle saldırdı Taksici dehşeti! Tartıştığı müşteriyi darbedip köpeğine kemerle saldırdı         
13:41
Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor         
13:23
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Acı, korku hepsi bir arada! Ermenistan'ın haince saldırdığı Gence'de enkaz altında kalan çocuğun bakışları yürek burktu Acı, korku hepsi bir arada! Ermenistan'ın haince saldırdığı Gence'de enkaz altında kalan çocuğun bakışları yürek burktu         
10:18
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 14:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin kovid testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei