Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin kovid testi pozitif çıktı

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında yarın evinde Giresunspor'u ağırlayacak Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin Kovid -19 testi pozitif çıktı.

Mücadele öncesinde rutin kontrollerde çıkan vakalardan sonra oyuncular ve takım personelleri karantinaya alınırken maçın ertelenmesi gibi bir durum olmadığı öğrenildi. Ankaraspor - Giresunspor mücadelesi yarın saat 13.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak.

- Ankara