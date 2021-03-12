Ankaraspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

Antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Aydın Karabulut katılmazken, tedavisi devam eden Doğukan Efe takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Başkent ekibi, idmanın ikinci bölümünde 4 farklı takım halinde dönüşümlü dar alanda çift kale maç yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Ankaraspor , TFF 1. Lig'in 26. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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