Ankaraspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları

Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından çabukluk çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Antrenmanın 5'e 2 top kapma çalışması, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonları ve yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Başkent temsilcisinde teknik heyet, oyuncular ve personel, antrenman öncesi Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
- Kaynak: AA
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