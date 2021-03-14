Ankaraspor'dan 9 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine ve kabrine ziyaret - Son Dakika

Ankaraspor'dan 9 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine ve kabrine ziyaret

14.03.2021 17:21
Ankaraspor'dan 9 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine ve kabrine ziyaret, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, 9 yıl önce hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesini ve kabrini ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, 9 yıl önce hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkent ekibinin eski futbolcusunu unutmadığı belirtilerek, "Kulüp başkanımız Katipoğlu, 2004-2010 yıllarında Ankaraspor forması giyen ve 2012 yılında yaşamını yitiren Ediz Bahtiyaroğlu'nun Bursa'daki ailesini ve kabrini ziyaret etti. Ediz Bahtiyaroğlu anısına arkasında adının ve soyadının yazılı olduğu imzalı forma yaptıran başkent ekibi, formayı Bahtiyaroğlu ailesine takdim etti." ifadeleri kullanıldı.

Ediz Bahtiyaroğlu'nun kabri başında duaların okunmasının ardından Katipoğlu'nun, Bahtiyaroğlu ailesine önümüzdeki sezonlarda "Ediz Bahtiyaroğlu Turnuvası" düzenlemeyi planladıklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katipoğlu, şunları kaydetti:

"Ediz, benim başkanlığım döneminde Ankaraspor'a geldi ve evladım kadar sevdiğim bir oyuncuydu. Ankara'dan ayrıldığım dönemde de sürekli telefonlaşırdık. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Rabbim mekanını cennet eylesin. Erkenden aramızdan ayrılışı bizleri de çok derinden etkiledi ama kaderin önüne geçilmiyor. Ankaraspor olarak bizler evladımızın adını yaşatmak adına daha önce oynadığı; Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Eskişehirspor ve Bucaspor gibi kulüplerle bağlantıya geçerek 6 kulübün yer aldığı "Ediz Bahtiyaroğlu Turnuvası" adlı bir organizasyon yapmayı planlıyoruz."

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bahtiyaroğlu ailesinin de "Ediz Bahriyaroğlu" adına yapılacak bir turnuvanın kendilerini çok sevindireceğini ifade ettiği belirtildi.

Futbol Federasyonu, Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankaraspor'dan 9 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine ve kabrine ziyaret - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi
Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı         
17:56
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör, hayatını kaybetti Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör, hayatını kaybetti         
17:20
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı         
16:38
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 18:19:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaraspor'dan 9 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine ve kabrine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei