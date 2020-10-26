Ankaraspor galibiyeti unuttu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'a 2-1 yenilen Ankaraspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligin açılış haftasında Eskişehirspor'u 1-0 yenen başkent ekibi, daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Eskişehirspor galibiyetinin ardından Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor ve Altınordu'ya yenilen mavi-beyazlılar, teknik direktör Ali Güneş ile yollarını ayırdı. Teknik direktörlük görevine, takımı geçen sezon da çalıştıran İsmet Taşdemir getirildi.

Taşdemir yönetimindeki ilk maçta evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor, daha sonra Tuzlaspor ve Balıkesirspor'a mağlup oldu.

Transfer yasağını kaldıran ve kadrosuna 17 futbolcu katan Ankaraspor, böylece yenilenmiş kadrosuyla istediği sonuçları henüz alamadı.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan başkent temsilcisi, 8. hafta mücadelesinde Menemenspor'a konuk olacak.