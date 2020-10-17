Ankaraspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor ligin 5. haftasında Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat süren bir antrenman gerçekleştirerek, kampa girdi.

Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra sprint çalışması yapan başkent temsilcisi antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Malatya Alperen Ocakları Başkanı Yalçın Arıcak ve Kuluncak Alperen Ocakları İlçe Başkanı Gökhan Dinç, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nu ziyaret ederek takıma yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.