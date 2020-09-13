Ankaraspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig temsilcisi Ankaraspor, ikinci haftada Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.
Sezona Eskişehirspor karşısında aldığı galibiyetle başlayan başkent ekibinde önceki gün maçta forma giyen oyuncular masaj yaptırıp dinlenirken, antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 16:43 - Kaynak: AA
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