Ankaraspor Kulübü, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 19:37
Ankaraspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankaraspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da adından söz ettirme başarısı gösteren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, global olarak yaşadığımız şu zor günlerde tüm çalışanlarına başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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