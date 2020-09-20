- Ankaraspor Teknik Direktörü Ali Güneş: "Maçın hakkı bu değildi"

ANKARA - Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Ankaraspor'da Teknik Direktör Ali Güneş, maçın hakkının bu olmadığını belirterek, "Oyuncularımız özverili şekilde mücadele etti" dedi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-0 mağlup olan Ankaraspor'da Teknik Direktör Ali Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zor bir maça çıktıklarını söyleyen Güneş, "Zorlanacağımız bir maça gelmiştik. Transfer yasağımız olduğu için 2002-2003 doğumlu oyuncularla mücadele ettik. İyi mücadele ettiler ama ileride girdiğimiz pozisyonları değerlendirmekte zorlandık. Maç 0-0 giderken Erdem'e yapılan bir hareket vardı. Penaltı ve kırmızı karta dönüşebilecek bir pozisyondu. Zaten pozisyonun devamında bize penaltı oldu ve mağlup duruma düştük. Barış'la girdiğimiz 2 pozisyon vardı, birisi direkten döndü. Sonrasında kalecinin dikkatsizliğiyle 2-0 oldu skor. Üzüntümüz genç futbolcularımızın bu kadar özverili mücadele etmesinden sonra bu maçtan puansız ayrılmak oldu. Biz onlara inanıyoruz ve umut ediyoruz, inşallah transfer tahtamız açılır, daha iyi bir Ankaraspor izletiriz" açıklamasını yaptı.