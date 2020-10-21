Ankaraspor, Tuzlaspor maçına hazır

Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 70 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.
Daha sonra tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan mavi-beyazlı ekip, bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı noktaladı.
Başkent temsilcisi, Tuzlaspor maçı için bugün kara yoluyla İstanbul'a geçecek.
- Kaynak: AA
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