Ankaraspor yarın Beypiliç Boluspor'a konuk olacak

Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, Boluspor'un iyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir takım olduğunu belirtti.

Özer, "Rakibimizde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı birtakım eksiklerin olduğunu biliyoruz fakat bu ligde eksik diye bir durum söz konusu değil. Federasyona 30 kişilik bir oyuncu listesi veriyorsunuz aynı zamanda altyapıdan oyuncu alma gibi bir şansınız söz konusu. O yüzden bu duruma eksik gözüyle bakmıyorum. Boluspor maçının zorlu bir maç olacağı düşüncesindeyim. Diğer yandan Kovid-19'a yakalanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ekibiyle birlikte rakibi çok iyi analiz ettiklerini kaydeden Mustafa Özer, "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Birkaç sakat oyuncumuz vardı, onların da takıma katılmasıyla kadromuz yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Rakibin eksiklerinden ziyade takımımın aldığı taktik becerileri sahaya yansıtıp yansıtamadığı benim için daha büyük önem arz ediyor. Maçlarda bireysel olarak az hata yapan ve iyi konsantre olan takım her zaman başarıya ulaşan taraf oluyor. İnşallah az hata yapıp ve iyi konsantre olup deplasmandan çok arzuladığımız 3 puanla döneriz." değerlendirmesinde bulundu.