Ankarasporlu futbolcu Doğukan Efe: "Bizim için çok güzel bir serüven başlayacak" - Son Dakika

Ankarasporlu futbolcu Doğukan Efe: "Bizim için çok güzel bir serüven başlayacak"

19.11.2020 11:01
Ankarasporlu futbolcu Doğukan Efe:

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un genç futbolcusu Doğukan Efe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok verimli değerlendirdiklerini, Beypiliç Boluspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un genç futbolcusu Doğukan Efe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok verimli değerlendirdiklerini, Beypiliç Boluspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Bu sezon ligde forma giydiği 8 maçta 558 dakika süre alan ve sergilediği oyunla 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Doğukan Efe, kendisinin ve takımının performansını değerlendirdi.

Ankaraspor'un geçen sezon transfer yasağının olmasından dolayı A takım kadrosunda kendilerine yer bulduklarını belirten 19 yaşındaki oyuncu, "Bu durum futbolda herkesin başına kolay kolay gelecek bir şey değil. Şansı yakalayan genç oyuncular olarak ayağımıza gelen fırsatı iyi değerlendirmeye çalıştık. Bize olan güvenin karşılığını verdik diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Çok dinamik bir takımız"

Geçen sezon fazla forma şansı bulamadığını aktaran Doğukan Efe, şunları kaydetti:

"Geçen sezon oynayamadığım için daha fazla çalışma gereği duyuyordum ve günümü antrenmanlarla geçirmeye çalışıyordum. Çalışmamın ve sabretmemin karşılığını şimdi alıyorum. Artık forma giyiyorum, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldım. Bunlar bir futbolcu için en büyük motivasyondur. Hiçbir zaman 'tamam' demiyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Hep bir üst basamağı kendime hedef olarak koyuyorum."

Ligin 9. haftasında Bursaspor'la oynadıkları maçın ilk bölümünde biraz bocaladıklarını fakat sonrasında takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Doğukan Efe, "Maçın hakkı galibiyet olmasına rağmen sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık, o anlamda biraz üzücü oldu. Ama nasip inşallah bu haftayadır. Zorlu bir Boluspor deplasmanına gidiyoruz. Çok dinamik bir takımız. Çok koşuyoruz, çok mücadele ediyoruz. Oyun anlamında da kendimizi oldukça geliştirdiğimizi düşünüyorum. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hem kaynaşma hem de çalışma açısından çok verimli kullandık. Bir galibiyet alırsak bizim için çok güzel bir serüven başlayacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ankaraspor, Futbolcu, Milli, EFE, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankarasporlu futbolcu Doğukan Efe: 'Bizim için çok güzel bir serüven başlayacak' - Son Dakika Spor


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