"Ankaray" anketi sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ankaray' anketi sonuçlandı - Son Dakika

"Ankaray" anketi sonuçlandı

6 saat önce

Ankaray vagonlarındaki koltukların düzenine ilişkin yapılan anket sonuçlandı.

Ankaray vagonlarındaki koltukların düzenine ilişkin yapılan anket sonuçlandı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesapları ve internet sayfası üzerinden düzenlenen "Ankaray'daki koltuklarımız sizce nasıl olsun?" anketine Başkentliler yoğun katılım gösterdi. Anket süresince yolcuların uygulamalı olarak gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonunun yarısında ikili koltuk düzeni, yarısında da yeni sıralı koltuk düzeni oluşturdu. Ankete katılanların yüzde 70,4'ü yeni sıralı koltuk düzeni, yüzde 29,6'sı ise mevcut ikili koltuk düzeni yönünde tercihini kullandı.


Ankaray İşletmesi Tren Arıza ve Bakım Depo Atölyesinde, koltukların değiştirilmesi işlemine başlanırken, EGO yetkilileri, "Atölyelerimizde, mevcut ikili koltukların yeni sıralı koltuklarla değişimini gerçekleştiriyoruz. Montaj çalışmalarını ise tren sefer saatlerinde herhangi bir aksama olmaması için en kısa süre içerisinde sağlayacağız" bilgisini verdi.


Yeni sıralı koltuk düzenlemesiyle her bir vagondaki yolcu kapasitesi 240'dan 270'e çıkacak. Kapı bölgelerinde oluşan yığılmaların önüne geçecek düzenle bavullu yolcular kadar engelli yolcuların iniş binişleri de kolaylaşacak. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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