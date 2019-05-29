Ankaray'da dumanlar yükseldi
1 saat önce
Başkent'te Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı.
Başkent'te Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:25 Kaynak: İHA
Ankaray metro istasyonunda Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı. Vatandaş kamerasından çekilen görüntülerde, vagonun alt kısmından dumanların geldiği görüldü. Yoğun duman ve koku nedeniyle vatandaşlar metrodan tahliye edildi. Seferlerin aksamalı olduğu bilgisine ulaşılırken, devam ettiği de öğrenildi. Arızalanan metro treni istasyona çekilerek, sorunun tespit edilme işlemlerine başlandı. - ANKARA
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