Ankaray'da dumanlar yükseldi

Başkent'te Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı.

Başkent'te Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı.



Ankaray metro istasyonunda Bahçelievler metrosunda vagonlardan birinin fren sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle arıza çıktı. Vatandaş kamerasından çekilen görüntülerde, vagonun alt kısmından dumanların geldiği görüldü. Yoğun duman ve koku nedeniyle vatandaşlar metrodan tahliye edildi. Seferlerin aksamalı olduğu bilgisine ulaşılırken, devam ettiği de öğrenildi. Arızalanan metro treni istasyona çekilerek, sorunun tespit edilme işlemlerine başlandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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