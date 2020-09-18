ANKARAY hat ve depo sahalarında taşlama çalışması yapılıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARAY hat ve depo sahalarında bulunan raylar üzerinde taşlama çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, ANKARAY İşletmesi bünyesinde bulunan hat ve depo sahalarında bulunan 17 kilometrelik ray üzerinde başlattığı taşlama çalışmalarını sürdürüyor.

Temmuz ayında başlatılan çalışmalarda hattın 9 kilometrelik bölümü tamamlandı. Trenlerin son seferlerinin ardından 02.00-06.00 saatleri arası yapılan taşlama çalışmalarının 90 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Taşlama çalışmaları ile tren içi ve dışı gürültünün azaltılması, raylarda bulunan kılcal çatlak ve ezilmelerin giderilmesi, rayların ömrünün uzatılması, tren bakım masraflarının azaltılması ile enerji tasarrufuna gidilmesi amaçlanıyor.