ANKARAY, makas değişimi ve hat yenileme çalışması nedeniyle 11-12 Aralık'ta hizmete kapatılacak - Son Dakika

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY İşletmesi Dikimevi bölgesi tren raylarında çatlakların tespit edilmesi ve yolcu güvenliği için risk oluşturması nedeniyle 11-12 Aralık'ta makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapacak.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, raylı sistemler ağını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARAY İşletmesi Dikimevi bölgesinde yapılan inceleme sonucu tren raylarında çatlaklar tespit eden EGO Genel Müdürlüğü, 25 yıl sonra ilk kez bu bölgede makas değişimi ve hat yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca, ray kırılma riski, trenin raydan çıkması, işletme ve yolcu güvenliğini tehlikeye atacak durumlar olmaması için acil başlatılacak çalışmalar kapsamında, 11 Aralık Cumartesi ve 12 Aralık Pazar günü ANKARAY hizmete kapalı olacak.

Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 300 hat numaralı otobüsler, ANKARAY güzergahı üzerinde AŞTİ-Dikimevi arasında hizmet verecek.

ANKARAY, 13 Aralık'tan itibaren normal seferlerine başlayacak

ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, yaptığı açıklamada, yolcu güvenliği için çatlak tespit edilen bölgede makas göbeği değişiminin titizlikle yapılması gerektiğine dikkat çekti. Özcan, ANKARAY'ın 13 Aralık Pazartesi gününden itibaren normal seferlerine başlayacağını bildirdi.

11 Aralık'ta yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için ek önlem

Öte yandan EGO Genel Müdürlüğü, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsünde, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacak adayların, sınav yerlerine ulaşımlarında sıkıntı yaşamamaları için ek önlem aldı.

Otobüs seferlerinin cumartesi çalışma programına ilave olarak 267-2 Etlik- Kazım Karabekir Caddesi-Beşevler, 282 Yükseltepe-Beşevler ve 484 Pursaklar-Teknikokullar-Beşevler-AŞTİ hat numaralı güzergahlarında, saat 08.00'da hareket edecek şekilde 3 ilave servis planlaması yapıldı.

ANKARAY'a alternatif olarak aynı güzergahta, 70 adet körüklü otobüs ile de adayların sınav yerlerine ulaşımları sağlanacak.