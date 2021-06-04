Ankas'a tecrübeli orta saha - Son Dakika

Gaziantep'in Bordo – Mavili ekibi, uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden tecrübeli orta saha Fahri Genç'i renklerine bağladı.
Gaziantep altyapısında yetiştikten sonra Ereğlispor, Hatayspor, Maltepespor, İstanbulspor, Kırıkhanspor, Sivas Belediyespor, Karacabey Belediyespor, Çankaya F.K, Kahramanmaraşspor,Erzincanspor, Sultanbeyli Belediyespor, Bayrampaşa, Elazığ Karakoçan F:K, Nazilli Belediyespor, Kemerspor, Edirnespor ve Mardin Fosfatspor'da forma giydi.
Kaynak: Bültenler
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