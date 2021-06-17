Ankas avantaj sağladı 1 – 2 - Son Dakika

Grubunda lider olarak finallere yükselmek isteyen Bordo – Mavili ekip, İskenderun karşısında elde ettiği galibiyet ile rakiplerinin 5 puan önünde avantaj sağladı.

Gaziantep Ankasspor, ikinci maçından ikinci galibiyetini alarak 6 puanla grubunun zirvesine yerleşti. Rakipleri Antakya Belediyesi ve İskenderun 5 Temmuz takımları ise 1'er puanda kaldılar. Bordo – mavili ekip, kalan 2 maçından sadece 1 puan alması durumunda 3'üncü lige terfi finallerine gitmeyi garantileyecek.