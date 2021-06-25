Ankas final biletinin peşinde - Son Dakika

Grubunda ki son maçına yarın çıkacak olan Bordo – Mavili ekibin, finallere gitmek için Hatay temsilcisi karşısında mutlak galibiyete ihtiyacı var.

Yarın Seyrantepe Tesislerinde saat 17.00'de başlayacak mücadelede Hasan Can Tekin düdük çalarken, yardımcılıklarını İzzettin Gürocak ve Mertcan Demir yapacaklar.

Gaziantep Ankasspor ligde oynadığı 3 maçından 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile ayrılırken, 6 puanla grubunun ikinci sırasında yer alıyor. Konuk ekip 5 Temmuz İskenderunspor ise oynadığı üç maçta bir bir beraberlik ve 2'de yenilgi alırken 1 puan ile son sırada yer alıyor.