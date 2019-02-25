Ankas Hükmen Galip

Grubun güçlü ekipleri arasında yer alan Bordo – Mavili ekip, Tunceli deplasmanında rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle bu hafta maç oynamadan galip geldi.

Müsabakadan bir saat önce yapılması gereken koordinasyon toplantısına Ankas İstiklalspor yöneticileri katılmasına rağmen Dersim62 takımından hiç bir yetkili yer almadı. Maç saati ise Gaziantep temsilcisi ve hakemler sahaya çıkarken yine ev sahibi takım sahaya çıkmayınca müsabaka hakemler tarafından başlamadan bitirildi.

Ankas İstiklalspor'un 3 – 0 hükmen lehine tescillendiği maçın ardından temsilcimiz bu sezon ligde ki 10'uncu galibiyetini elde etti. Bordo – mavili ekip puanını 36 yaparken ligde ise 4'üncü sıraya yükseldi.

OYNAMAK İSTİYORDUK

Tunceli gibi oldukça uzak bir deplasmana maç yapmak için gittiklerini söyleyen Ankas İstiklalspor teknik direktörü Salih Karalar, "Böyle yorucu bir yolculuğun ardından mutlaka sahada mücadele etmek gerekiyor. Rakibimiz bizden önce ki maça da çıkmamıştı ve ligden çekildiklerini açıklamışlardı ama biz prosedür gereği sahaya çıkmak zorundaydık, bu nedenle deplasmanda sahada yerimizi aldık. Tabi ki Türk futbolunun üzüntü verici gelişmelerinden bir örneğini daha yaşadık gönül hiç bir kulübümüzün bu durumlara düşmesini asla istemez. Artık kalan maçlarımızı kazanıp ligi en iyi konumda tamamlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.