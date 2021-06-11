Ankas ilk maçına çıkıyor - Son Dakika

Hedefini bu sezon 3'üncü Lig olarak belirleyen Bordo – Mavili ekip, yarın kendi evinde ilk maçını oynayacak.

Gaziantep Ankasspor yarın saat 17.00'de Seyrantepe tesislerinde seyircisiz oynanacak maçta Antakya Belediyesi F.K ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada Niğde Bölgesel Lig hakemlerinden Turhan düdük çalarken, yardımcılıklarını ise yine Niğde bölgesinden Necmi Akıncı ve Emrah Polat yapacaklar.

Bölgesel Amatör Liginde normal sezon 8 Haziran Salı günü başlarken, Gaziantep Ankasspor ilk haftayı bay olarak geçirdi. Grubundaki diğer ekiplerden Antakya Belediyesi ile 5 Temmuz İskenderunspor arasında oynanan mücadele 1 – 1 eşitlik ile sonuçlanmıştı.