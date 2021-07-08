Ankas'ın umutları bitti 3 - 2 - Son Dakika

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanan karşılaşmaya iyi başlayamayan Gaziantep Ankasspor, devreyi 3 farklı geride kapattı. İkinci yarıda oyunu rakip alana yıkan temsilcimiz, farkı bire indirmesine rağmen mücadeleden yenilgi ile ayrılarak üçüncü lig hedefini gelecek sezona bıraktı.

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