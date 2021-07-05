Ankas Sivas'a gidiyor - Son Dakika

Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölge 1'inci grubu lider tamamlayarak finallere kalan Gaziantep Ankasspor, çeyrek final mücadelesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile Elazığ'da karşılaştı ve rakibin tek golle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarın oynanacak zorlu mücadele de turu geçen takım, Elazığ Fırat Üniversitesi – 76 Iğdır Belediyespor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarafsız sahada 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Finali kazanan takım 3. Lig'e yükselecek.