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Ankas'tan hazırım mesajı 0 – 1 - Son Dakika

Ankas'tan hazırım mesajı 0 – 1

31.05.2021 10:16
Ankas'tan hazırım mesajı 0 – 1, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölge 1'inci grupta Gaziantep'i temsil eden Ankasspor, deplasmanda güçlü rakibi Türkoğlu Belediyespor'u mağlup etti. 0 – 1

Sezon öncesi hazırlık maçlarını sürdüren Bordo – Mavili ekip, 3'üncü bölgede şampiyonluğun en güçlü adaylarından Türkoğlu Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında umut verdi.

Gaziantep'in bu sezon BAL ligi'ndeki tek temsilcisi Gaziantep Ankasspor, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumunda sergilediği mücadele ve elde ettiği sonuçla lige hazırım mesajı verdi.

SONUÇ UMUTLANDIRDI

Bu sezon farklı bir hedef ile yola çıktıklarını söyleyen Gaziantep Ankasspor'un Teknik Direktörü Salih Karalar, "Ligimiz kısa bir süre sonra nihayet başlayacak. Türkiye'de Bölgesel Amatör Lig'e katılım sağlayan 108 kulüpten birisiyiz ve Gaziantep'i de temsil eden tek takımız. İyi bir kamp süreci geçirdik ve çok sayıda hazırlık maçları yaparak çalışmalarımızı sürdürdük. Üçüncü bölgede şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan Türkoğlu Belediyespor ile deplasmanda karşılaştık ve sahadan galibiyet ile ayrıldık. Oynadığımız futbol ve elde ettiğimiz sonuç bizi hedefimiz doğrultusunda oldukça umutlandırdı. Gaziantep şehrine ikinci bir profesyonel kulübü kazandırmak için yola çıktık ve bu doğrultuda sahada ki mücadelemizi en iyi şekilde sürdürüp Gaziantep Ankasspor'u layık olduğu 3'üncü lige taşımak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankas'tan hazırım mesajı 0 – 1

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ankas'tan hazırım mesajı 0 – 1 - Son Dakika


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