Ankas tur arıyor - Son Dakika

TFF Üçüncü ligine yükselme mücadelesinde Şanlıurfaspor ile çeyrek finalde eşleşen Bordo – mavili ekip, yarı final biletini kapmak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig statüsü gereği tarafsız sahada oynanacak karşılaşma Elazığ Doğupark stadyumunda oynanacak. Bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada İsa Maviş Tazegül düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Emrullah Pars ve Kerim Kaan Matyar yapacaklar.

Çeyrek final öncesinde Gaziantep Ankasspor, Hatay temsilcileri Antakya Belediyesi ve 5 Temmuz İskenderun maçlarında 3 galibiyet, 1 yenilgi elde ederek 9 puan ile 1'inci grubu lider bitirerek rakiplerini geride bıraktı. Şanlıurfa temsilcisi Büyükşehir Belediyespor ise 2'inci grupta Siverek Sanayispor, Türkoğlu Belediyespor ve Elbistanspor ile oynadığı bütün maçlarından galibiyetlerle ayrılarak turu kayıpsız geçti