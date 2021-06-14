Ankas üç puanla başladı - Son Dakika

Pandemi nedeniyle 17 ay aradan sonra yeniden başlayan BAL Liginde çıktığı ilk maçtan galibiyet ile ayrılan Bordo - Mavili ekip, evinde konuk ettiği Antakya Belediyesini tek golle mağlup etti.

Saha: Seyrantepe Tesisleri

Hakemler: Turhan Beyke*** Necmi Akıncı*** Emrah Polat***

Gaziantep Ankasspor: Erhan Kırcı*** Ahmet Arslan*** İbrahim Halil Bozkurt*** Harun Biçer*** Emrah Kiraz*** Baki Orhan*** Seydi Vakkas Eryılmaz*** Mustafa Avcı*** Furkan Uncuer*** Sabri Bülbül*** Sefer Sever***

Antakya Belediyesi: Ali Mellehammud* Kemal Çetinkaya** Barış Can Gür** Oğuz Kaan Oral* Muhammed Beydili** Erdal Onaylı* Mustafa Çelik** Eruğrul Er* Sefer Mert Buldu*** Ümit Başak* Kamil Demir***

Gaziantep Ankasspor kendi evinde konuk ettiği Antakya Belediyesi karşısında ilk yarısını golsüz eşitlikle geçti.

Mücadelenin ikinci yarısında rakibini adeta yarı alanına kilitleyen Bordo – Mavili ekip, kurduğu baskının sonucunu 90 + 7'inci dakikada defans oyuncusu Ahmet Arslan ile buldu ve ilk maçından üç puanı alarak grubunun zirvesine yerleşti.