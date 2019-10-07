Son Dakika Haberleri: Ankas zirvenin ortağı oldu 3 – 1
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Ankas zirvenin ortağı oldu 3 – 1

27 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig 2'inci grupta mücadele eden Gaziantep Ankasspor, bu sezon kendi evinde oynadığı ilk maçından galibiyetle ayrıldı. 3 – 1

Ankas zirvenin ortağı oldu 3 – 1, System.String[]

Grubun güçlü ekiplerinden Kilis Belediyespor ile karşı karşıya gelen Bordo – Mavili ekip, 9 kişi kalmasına rağmen üç puanı almasını bildi.

Maçın ilk yarısında oldukça etkili oynayan Gaziantep Ankasspor, Mustafa Avcı ile öne geçerken, geliştirdiği atakta rakibin kendi kalesine attığı golle devreyi iki farklı önde kapattı. Bordo – mavililer Eyüp Ertürk'ün penaltı golüyle farkı açarken, kalesinde gördüğü tek golle mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep Ankasspor geride kalan üç haftada 2 galibiyet ve bir beraberlik elde ederken, Kahta02spor, Siverek Belediyespor, Adıyaman 1954spor ve Nizipspor ile birlikte 7 puanla zirvenin ortağı oldu.

GAZİANTEP'İ TEMSİL EDECEĞİZ

Teknik ekip ve futbolcuların ellerinden gelenin en iyisini yaparak anlamlı bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Gaziantep Ankasspor kulüp başkanı Alaettin Atalar, "Sezonun ilk iki haftasını deplasmanda oynadık. Kendi evimizde oynadığımız ilk maçımızda ekip olarak sahada inanılmaz bir mücadele sergilediler ve haklı bir galibiyet elde ettik. Bizleri tribünlerde yalnız bırakmayan ve destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep'i Bölgesel Amatör Ligde en iyi şekilde temsil edebilmenin mücadelesi içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mustafa Avcı, Gaziantep, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:56 Kaynak: Bültenler
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