Ankasspor'da başkan değişti - Son Dakika

Geçen sezon üçüncü ligin kapısından dönen Gaziantep temsilcisinde yeni kulüp başkanı Mehmet Küçükarslan oldu.

Gaziantepli futbol severlere geçen sezon büyük heyecan yaşatan ve çok iyi gittiği bir dönemde şanssız bir şekilde yarı finalde hedefinden kopan Gaziantep Ankasspor, yeni başkan ve yönetimini belirledi.

Eski kulüp başkanı Alaettin Atalar'ın görevinden istifa etmesinin ardından olağanüstü kongre kararı alan Bordo – mavili ekip, seçime giderek Mehmet Küçükarslan'a başkanlık görevini verdi.

Kongrede eski başkan Alaettin Atalar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik ekip ile futbolculara teşekkür eden Gaziantep Ankasspor'un yeni kulüp başkanı Mehmet Küçükarslan. "Gaziantep futboluna farklı bir heyecan katan ve bu şehrin her alanda olduğu gibi futbolda da sınırlarını zorlayan bir takım olan kulübümüzü bundan önce ki arkadaşlarımız çok önemli yerlere taşıdılar. Bundan sonra ki süreçte aynı şevk ve heyecan ile bu bayrağı daha da ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Gaziantep Ankasspor yine futbol severlerin heyecan ile takip edeceği ve maçlarını oynayacağı bir ekip ile yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.