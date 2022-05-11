Anker Nebula 4K TV Box inceleme! - Son Dakika
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Anker Nebula 4K TV Box inceleme!

11.05.2022 22:26
Anker Nebula 4K TV Box inceleme!

ShiftDelete.Net ailesi olarak bu videomuzda Anker Nebula 4K TV Box Media Player inceleme videosuyla karşınızdayız

ShiftDelete.Net ailesi olarak bu videomuzda Anker Nebula 4K TV Box Media Player inceleme videosuyla karşınızdayız! Anker Nebula 4K TV Box Media Player özellikleri neler? Anker Nebula 4K TV Box Media Player fiyatı ne kadar? Tüm bu soruların cevabı ShiftDelete.Net YouTube kanalında!

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Anker Nebula 4K TV Box inceleme!

Anker'ın gelişmiş ses ve 4K çözünürlük ile Netflix, HBO Max ve Disney Plus'ın en sevilen şovlarını evinize getirdiği, TV'yi akıllandıran küçük cihazı Nebula 4K TV Box ne sunuyor?

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Akıllı televizyon almak için bütçesi olmayanların yardımına koşarak sadece küçük bir cihazla TV'yi akıllandıran Anker Nebula 4K Stick Android TV, 7.000'den fazla seçenekle, Netflix, HBO Max ve Disney Plus'taki içerikler dahil olmak üzere en sevdiğiniz içeriği yayınlamayı kolaylaştırıyor.

4K çözünürlük ve HDR desteği sunan TV Box, film ve dizi içeriklerinde ses deneyimini en üst düzeye çıkaran Dolby Digital Plus ile izlenen içeriği sanki içindeymişsiniz gibi hissettiriyor.

Nebula 4K Streaming Dongle, Google Asistan ve Chromecast ile uyumlu, yani herhangi bir Android cihazından içerik oynatabilirsiniz.

Anker Nebula 4K TV Box teknik özellikleri

Güç tüketimi: 4W'den küçük

İşlemci: ARM Quad 64 bit Cortex A53 @2.0 GHz

Android TV sürümü: 10

Video çıkışı: HDMI 2.0

Video formatı: H.265 10 bit 4K-2K @75fps, VP9 4K-2K @75fps, AVS2-P2 4K-2K @75fps, H.264 AVC 4K-2K @30fps, MPEG1/2/4 ASP ve diğer video formatları

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

FAT32, NTFS ve ExFAT USB sürücü formatı desteği

Play Store üzerinden uygulama indirilebilme desteği

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Kaynak: Shiftdelete

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