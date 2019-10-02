Anker Powerline+ Kablo, Ömür Boyu Garantili Şarj Kablosu

Anker'den Dünyanın En Hızlı ve Dayanıklı Şarj Kablosu

Bu şarj kablosu ömür boyu garanti veriyor.



Cep telefonu kullanıcılarının şarj kablosu sorunu nihayet sağlam bir çözümle karşılık buluyor. Dünyaca ünlü şarj teknolojileri üreticisi Anker'in sunduğu Powerline+ kablo, Apple ve Android cihazlarını hız ve sağlamlıkla tanıştırıyor.



Cihaz kutusundan çıkan şarj kabloların kısa süre içinde yıpranarak işlevini yitirmesi pek çok kullanıcının en önemli sorunlarından biri. Şarj teknolojilerinde global lider olan Anker, dünyanın en hızlı ve dayanıklı Powerline+ örgülü şarj/data kablosu ile inovasyona öncülük ediyor.



Göze hoş görünen tasarımıyla da dikkat çeken Anker Powerline+, üstün şarj ve malzeme kalitesini erişilebilir fiyatla tüketiciye sunuyor. Rakiplerine göre 10 kat uzun ömür sunan bu kabloyu Android ve iOS cihaz sahipleri gönül rahatlığıyla kullanabiliyor.



Tasarımıyla trende uygun

Hem data kablosu hem şarj aleti olarak kullanabileceğiniz Anker Powerline+'ın örgü gövdesi, dayanıklılığın somut göstergesi. Kopmaları ve kırılmaları engelleyen örgü gövde, Anker Powerline+'ın dayanıklılıkta iddiasını ortaya koyduğu gibi trend bir görünüme de sahip.



Taşıma çantası koruma sağlıyor

Anker Powerline+, kolay açılıp kapanabilen sade tasarımlı taşıma çantası ile birlikte geliyor. Dayanıklılığı üst seviyeye çıkaran taşıma çantası, istenmeyen hasarlara karşı koruma sağladığı gibi ihtiyaç anında Anker Powerline+'ın kolayca bulunabilmesini sağlıyor.



Ömür boyu garanti sunuyor

Çelikten daha güçlü ve çok daha hafif bir madde olan kevlar ile örülmüş olan ve fiber teknoloji ile üretilen Anker Powerline+, ömür boyu garanti sunuyor. 10.000 defadan fazla eğme bükme testinden başarıyla geçmiş olması da kullanıcısına ömür boyu eşlik edeceğini gösteriyor.



Tüm cihazlarla uyumlu

Anker'in ömür boyu garanti sunan kablosu Powerline+, hız konusunda da çok başarılı! Powerline+, şarjda en az yüzde 20 zaman kazandırıyor. Powerline+, geniş çaplı kablolar sayesinde düşük direnç yakalayarak daha hızlı şarj imkanı sunuyor.



Dayanıklılıkta rakipsiz

10.000 defadan fazla eğme bükme testinden geçtiği halde hasara uğramayıp performansında da herhangi bir düşüş olmayan Anker Powerline+, en dayanıklı USB kablosu olduğunu ortaya koyuyor.



Her şarjda, MFI sertifikalı olmayan kablolara göre en az yüzde 20 zaman kazandıran PowerLine+ USB kablo, kurşungeçirmez kevlar fiber, çift katlı koruyucu kaplama ve güçlendirilmiş bağlantı noktalarıyla dayanıklılıkta rakiplerinden farkını ortaya koyuyor. En kaliteli malzemeden üretilmiş olan Poweline+, 80 kilodan fazla dirence dayanabiliyor.