Ankesob'dan Ticaret Bakanı Pekcan'a Ziyaret

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti.



ANKESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da hazır bulundu.



ANKESOB'un faaliyetleri hakkında Bakan Pekcan'a bilgi veren Yiğiner, esnaf ve sanatkarların gelişimine yönelik beklenti ve taleplerini iletti, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini aktardı.



Yiğiner, uygun koşullarda kullandırılan kredilerin esnaf ve sanatkarın ayakta kalmasına önemli katkı sağladığını belirterek, "Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar lira kredi desteği verilecek olmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

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