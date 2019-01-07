Ankesör Operasyonunda 9'u Asker 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Ankesör operasyonunda 9'u asker 10 kişi adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun merkezli 14 il ve Kıbrıs'ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen 9'u rütbeli askerle...

Ankesör operasyonunda 9'u asker 10 kişi adliyeye sevk edildi



SAMSUN - Samsun merkezli 14 il ve Kıbrıs'ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen 9'u rütbeli askerle 1'i mahrem sorumlu olmak üzere 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Perşembe sabahı Samsun merkezli Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas illeriyle Kıbrıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 muvazzaf astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile birlikte örgütün 5 mahrem sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün mahrem sorumlusu 4 kişinin sorgulanmaları devam ederken, soruşturması tamamlanan 9'u rütbeli asker, 1'i mahrem sorumlu 10 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!

Sadettin Saran ve Emina Jahovic Barıştı

Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu