Son Dakika Haberleri: Ankesör Operasyonunda 9'u Asker 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Ankesör Operasyonunda 9'u Asker 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Ankesör operasyonunda 9'u asker 10 kişi adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun merkezli 14 il ve Kıbrıs'ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen 9'u rütbeli askerle...

Ankesör operasyonunda 9'u asker 10 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli 14 il ve Kıbrıs'ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen 9'u rütbeli askerle 1'i mahrem sorumlu olmak üzere 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Perşembe sabahı Samsun merkezli Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas illeriyle Kıbrıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 muvazzaf astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile birlikte örgütün 5 mahrem sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün mahrem sorumlusu 4 kişinin sorgulanmaları devam ederken, soruşturması tamamlanan 9'u rütbeli asker, 1'i mahrem sorumlu 10 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:38 Kaynak: İHA

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