"Ankesör soruşturması"nda tutuklanan eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

"Ankesör soruşturması"nda tutuklanan eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "ankesör soruşturması" kapsamında açılan davada yargılanan eski astsubay Yaşar Balcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "ankesör soruşturması" kapsamında açılan davada yargılanan eski astsubay Yaşar Balcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Balcı ve avukatı katıldı. Örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerle ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği yönündeki mütalaayı reddeden Balcı, örgütsel toplantılara katıldığına dair tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını savundu. Sanık Balcı, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Balcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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