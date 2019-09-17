Son Dakika Haberleri: "Ankesörlü telefon kaynaklı inceleme ve soruşturma izni yok"
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"Ankesörlü telefon kaynaklı inceleme ve soruşturma izni yok"

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Dairesi tarafından bin 509 hakim, savcı hakkında salt ankesörlü telefon kullanımıyla ilgili verilmiş bir inceleme ve soruşturma izninin kesinlikle bulunmadığını bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Dairesi tarafından bin 509 hakim, savcı hakkında salt ankesörlü telefon kullanımıyla ilgili verilmiş bir inceleme ve soruşturma izninin kesinlikle bulunmadığını bildirdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün bazı haber sitelerinde, " 21 Mart'ta 4 Yargıtay üyesi ile bin 500'e yakın hakim-savcı hakkında ankesörden soruşturma başlatıldı" haberini, "Gündemimizde böyle bir soruşturma yok Birinci Daire'nin bin 500 hakim ve savcıyla ilgili verdiği soruşturma izni de mevcut değil" sözleriyle önce yalanlayıp, sonra doğruladığı yönünde haberler yer aldığını belirtti.

Yanlış anlaşılmaları önlemek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir kez daha açıklama yapma gereği duyduğunu kaydeden Yılmaz, paylaşımında "Daha önce de ifade edildiği üzere HSK Birinci Dairesi tarafından (ankesörlü telefon aramasından kaynaklanan) bin 509 hakim, savcı hakkında verilmiş bir inceleme ve soruşturma izni kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

Son haberde bildirilen İzmir Başsavcılığının yaptığı ankesör soruşturmasında ismi geçen ve hakkında soruşturma yapılan görevdeki ilk derece hakim sayısının 3 olduğunu aktaran Yılmaz, haberde de belirtildiği gibi 2 hakimin idari yargıda bir hakimin ise adli yargıda görevli olduğunu bildirdi.

Yine bu soruşturma kapsamındaki 4 hakimin ise HSK Genel Kurulunca daha önceden meslekten çıkartıldığının görüldüğünü belirten Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"HSK'ye çeşitli yollarla ulaşan ihbar, şikayetler ile etkin pişmanlık nedeniyle verilen ifadeden ve ByLock içeriklerinden çıkan sonuçlardan ciddi görülenler HSK Teftiş Kurulunca incelenip, soruşturulmakta ve HSK Genel Kurulunca gereken kararlar alınmaktadır. En son 12 Temmuz 2019'da bu değerlendirme yapılmış, 17 hakim ve savcıdan son savunmaları istenmiş, bunların 9'una görevden el çektirilmiştir. Teftiş Kurulunun incelemeleri tamamlandıkça HSK'ye ulaşmış her ihbar ve şikayet Genel Kurulda değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

ByLock listelerinde yer alan (mor beyin sebebiyle listeden çıkan ve hakkında bu delil dışında delil bulunmayanlar hariç) hiçbir hakim ve savcı göreve devam ettirilmemiş, bütün kamu idarelerinden önce bu konuda gereken kararlar süratle verilmiştir. Açıklamalar değerlendirildiğinde baştan beri söylendiği üzere bin 500 hakim hakkında, salt ankesörlü telefon kullanımı ile ilgili bir soruşturma izninin bulunmadığı nettir. İzmir Başsavcılığı ihbarı ise 4'ü daha önce ihraç edilen 7 hakime ilişkindir."

Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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