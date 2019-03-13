Ankesörlü Telefon Operasyonu Zanlısı 3 Şahıs Adliyede
2 saat önce
Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliye sevk edildi.
Samsun
merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik 2 gün önce Samsun merkezli 6 ili kapsayan operasyon düzenlenmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Erzurum
, Gaziantep
, Bolu
, Tokat
ve Çorum
illerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1'i emekli astsubay ve 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 3 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:42 Kaynak: İHA
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