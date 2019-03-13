Son Dakika Haberleri: Ankesörlü Telefon Operasyonu Zanlısı 3 Şahıs Adliyede

Ankesörlü Telefon Operasyonu Zanlısı 3 Şahıs Adliyede

2 saat önce

Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliye sevk edildi.

Ankesörlü Telefon Operasyonu Zanlısı 3 Şahıs Adliyede, System.String[]
Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik 2 gün önce Samsun merkezli 6 ili kapsayan operasyon düzenlenmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Tokat ve Çorum illerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1'i emekli astsubay ve 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 3 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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